Karamollaoğlu'ndan yeni ittifak önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 'Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleri ile görüşmelidir. Ülkemizde el birliği ile bir Milli İttifak anlayışı oluşturulmalıdır' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında iktidarın dilinin mutlaka değişmesi gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleri ile görüşmelidir. Ülkemizde el birliği ile bir Milli İttifak anlayışı oluşturulmalıdır" dedi. Temel Karamollaoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle: 'YENİ SİSTEMİN SIKINTILARINI YAŞIYORUZ' Bugün ne yazık ki 16 Nisan referandumunda uygulamaya geçen Başkanlık sistemi ile TBMM etkisini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu durumun oluşturduğu handikaplar bugün açık bir şekilde görülmektedir. Özellikle yeni sistemle gelen partili Cumhurbaşkanlığının olumsuzluklarını hep birlikte yaşadık/yaşıyoruz. Bizim 16 Nisan referandumundan önce yaptığımız uyarılar ortadadır ve geçerliliğini hala korumaktadır. Bugün bu uyarıları AKP içinde önemli isimler de dillendirmeye başlamışlardır. Biz hatanın nereden dönülürse kâr olacağına inanıyor bu konuda yapılan açıklamaları samimi buluyoruz. Umarız ki bu hatalardan biran önce dönülür, partili ve denetlenemeyen cumhurbaşkanlığı uygulaması gözden geçirilir. Denetleme görevini gerçekleştiren TBMM hak ettiği değeri böylece tekrar görmeye başlar.

Buradan bugün Türkiye’mizde bir beka sorunu olduğunu söyleyenlere sesleniyorum. Madem ülkemiz bir tehlike ve beka sorunu ile karşı karşıya işte bundan kurtulmanın formülü; Kucaklaşma ve birlik olabilme ruhunu yeniden inşa etmektir. Bu formül denenmiş ve ispatlanmış bir yöntemdir. Bu ülkenin insanlarını ayırt etmeden, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, sağcısı, solcusu, muhafazakarı, milliyetçisi, kucaklaşmalı bir araya gelebilmelidir. Farklılıkları zenginlik olarak görmelidir o zaman sorunlarımızın çözüldüğüne hep birlikte şahit oluruz. Ama siz toplumun yarısını hain, zillet gibi ifadelerle tavsif etmeye kalkarsanız ülkemize en büyük zararı siz vermiş olursunuz. YENİ İTTİFAK ÖNERİSİ: 'MİLLİ İTTİFAK ANLAYIŞI' Gerginliğin kutuplaşmanın özellikle son birkaç ayda artmasının ne yazık ki kötü bir sonucu ile karşı karşıya kaldık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğradı. Ben kendisine bizzat geçmiş olsun dileklerimi ilettim, bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum. Bu yaşanan saldırı ne yazık ki siyasette kullanılan üslubun bir sonucudur. Türkiye’de muhalefetin tamamının medya algısı ile şeytanlaştırılmaya çalışılmasının bir sonucudur. Yaşanan bu hadise hepimizi derinden üzmüştür. Esas olan bu tür bir hadisenin bir daha yaşanmaması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu konuda Saadet Partisi olarak önerilerimiz bellidir ve şunlardır: İktidar kullandığı dili mutlaka değiştirmeli, yumuşatmalıdır. İktidar ortağı kullandığı üslubu muhakkak değiştirmeli, bir siyasi partiye yakışır bir tavır sergilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleri ile görüşmelidir. Ülkemizde el birliği ile bir Milli İttifak anlayışı oluşturulmalıdır.