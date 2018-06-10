Karamollaoğlu'ndan seçimler için Fenerbahçe örneği

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Bursa'da yaptığı konuşmada Fenerbahçe'de yaşanan başkan değişikliğini örnek vererek 24 Haziran'daki seçimlerde 'su yüzüne çıkacak dip dalgası'nın kendi partisi olacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Bursa’da yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimleri öncesi Fenerbahçe’de yaşanan başkan değişikliğini örnek göstererek, “Aziz Yıldırım Bey, Fenerbahçe’ye hizmetler yapmış bir kişi. Çok uzun bir zaman yönetimden ayrılmak istemedi. Kongrede bir değişiklik meydana geldi ve bu değişiklik hissedilmiyordu. Dip dalga oluşmuştu, farkına varamadılar. Bu seçimlerde dip dalga Saadet Partisi için su yüzüne çıkacak” dedi.

'KİM İKTİDARA GELİRSE GELSİN BÜYÜK PROBLEMLE KARŞILAŞACAK'

Bursa Atatürk Stadyumu meydanında konuşan Karamollaoğlu, seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemle karşı karşıya kalacağını söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“Belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağıyla karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Doğru bir karar verilmez, politikalarda değişiklik yapılmazsa bunun zararını herkes öder. Bu hükümet erken seçimi gündeme getirerek bu güne kadarki tavırlarının tersine karar aldı. YSK seçim takvimini hazırlarken zorlandı. İki ayın içine bir seçim sığdırılacak. Bir türlü sıkıntıları göze alarak oluyor bu seçim. Seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemle karşı karşıya kalacak. Adaletin ülkemizde tam olarak yer etmediğini düşünüyorsak değişime gitmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimin de isabetli yapılması gerekiyor. Geçim sıkıntısını daha fazla hisseder hale geldiysek değişime ihtiyacımız olduğu kesin. Partizanlığın arttığına şahit oluyorsak mutlaka değişime ihtiyacımız var demektir.”

'HÜKÜMETTEN DIŞLANANLAR SANDIKTA SAADET DİYECEK'

AKP'nin kutuplaşmadan medet umduğunu ve kendi icraatlarıyla toplumdan oy toplayamayacağını gördüğünü kaydeden Karamollaoğlu hükümetin içinde dışlananlar olduğunu ve bu kişilerin Saadet Partisi'ne oy vereceğini söyledi. Karamollaoğlu "Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük kutuplaşmayı derinleştirmektir. Bu seçimlerde omuzlarımıza cumhurbaşkanlığı hükümlülüğü bindirilirse herkesle kucaklaşmaya hazırız. Bu kucaklaşmada hükümetin içindeki ekonomiyi bilen bu düzenden rahatsız olan, dış politikada bu gidişatın isabetli olmadığını düşünen ama bunu dile getirdiğinde dışlananlar var. Bu isimler sandığa gittiğinde 'Saadet' diyecekler. Hükümet problemleri çözmekten aciz. Kimseyi dinlemiyor. En ufacık bir ikaz, tehdit sanki husumetmiş bir algılanıyor. Bu hükümete geri dönmeyecek çok büyük bir kitle var. Onun için yönetim ve sistem değişecek” diye konuştu.

