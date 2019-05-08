Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması: YSK'nin alnında kara bir leke...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Sözü hiç uzatmadan, dolandırmadan ifade etmek istiyorum ki, bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir" diyen Karamollaoğlu, "Nasıl oluyor da Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, ülkenin bekasını kendi bekalarına tercih ederler anlayamıyoruz. Görüyoruz ki, Ak Partili arkadaşlarının vicdanı kör olmuştur. Bugün kendilerini iktidara yamamış olanlar bilsinler ki, onlar da bu iktidarla birlikte tarihin kara sayfalarına yazılacaklar" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, seçimlere katılıp katılmayacaklarına ilişkin soruya ise, "Biz kararımızı biraz geniş bir isitşareden sonra vereceğiz. Seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Dün biz Başkanlık Divanımızı topladık, elbette Yüksek İstişare Kurulumuzu da toplayıp kararını alacağız, Genel İdare Kurulu'ndakilerle de istişare de bulunacağız. Nihai kararımızı bundan sonra duyuracağız" yanıtını verdi.