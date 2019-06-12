Karamollaoğlu'ndan 'pasaport' krizi sonrası dikkat çeken telefon...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaport sorununa ilişikin yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullandı. Karamollaoğlu, pasaportunu alamaması sonrası Sivas Valisi'ni aradığını açıkladı. Saadet Partisi lideri, Sivas Katliamı sırasında katliamcılara 'gazanız mübarek olsun' diye seslenmesiyle biliniyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisine "terör" şerhiyle pasaport verilmemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, "Ben pasaportum yok demedim ki, bu tip meselelere devlet yetkililerinin hüsni niyetle yaklaşması gerek. Ben aradım Sivas Valisi’ni. Acaba bir şey vardı da bunu yeniden canlandırdılar mı diye ben aradım. İçişleri Bakanı müsteşarlığı arandı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan arandım" dedi.

KARAMOLLAOĞLU VE SİVAS KATLİAMI...

Karamollaoğlu'nun pasaportunu alamaması sonrası Sivas Valisi'ni araması hayli dikkat çekici.

Bilindiği üzere Sivas Katliamı sırasında kentin belediye başkanıydı Refah Partili Temel Karamollaoğlu.

Katliam sırasında otelin önündeki gerici güruha "gazanız mübarek olsun" diyen de Karamollaoğlu'ydu.

Katliamın bir numaralı sanığı olan Cafer Erçakmak için "hiçbir suçu" yok diyen yine Karamollaoğlu'ydu.

Karamollaoğlu, katliamdan yıllar sonra bir televizyon programında, Sivas'ta yaşamını yitirenlerin "yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü" söylemiş ve "gazanız mübarek olsun" sözünün aslında "dil sürçmesi" olduğunu savunmuştu.