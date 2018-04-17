Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı hakkında konuştu.

Türkiye’nin kilitlendiği Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da cevap verdi.

BU ŞARTLARDA İLERİYE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Karamollaoğlu, Bahçeli’nin erken seçim ilgili yaptığı açıklamayı uygun bulduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. Yani iktidar partisi içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Ne iktisadi yönden ne dış politikada. Bir şaşkınlık içerisinde bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz. Biz zaten bu çalışmalara hazırız. Bu çalışmalar şuanda bir bakıma yürüyor. Ama esas kararı nihayetinde iktidar partisi verecek. Bugün grup toplantısında pek bir ses çıkmamış oradan bekleyip göreceğiz” dedi.

26 AĞUSTOS DEDİ DİYE OLACAK DEĞİL

Bahçeli’nin verdiği tarihin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “Bu tarih tabiî ki çok uygun bir tarih değil. İlla ‘26 Ağustos’ dedi diye 26 Ağustos olması gerekmez. Eylül içerisinde Ekim’in içerisinde herhangi bir gün olabilir bizim için. Onlar herhalde kendi aralarında anlaşırlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı zaten yapıyoruz biraz hızlandıracağız o kadar” diye konuştu.

SEÇİM KARARI ALINMADAN İTTİFAKI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL

İttifak ile ilgili de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu şunları kaydetti: “Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sathı mahalline girdikten seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şuanda bu kesinleşmedi. Ama ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde hem Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi bir rahatsızlık geçirdi telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir aynı zamanda sayın Akşener’de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şuanda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz.”

ACİL BİR ÇIKIŞA İHTİYAÇ VAR

Milletin gelişmelerden rahatsız olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Özellikle ekonomik yönden çok ciddi problemlerimiz var. Tabi dış politikada da hükümet istikrarlı bir çizgi ortaya koyamadı son zamanlarda. Bir Amerika’ya karşı tavır belirliyor; Nasıl olur da siz terör estiren grupları desteklersiniz diye. Ondan sonra gidip o grupların Suriye’yi vurmasını adeta alkışlıyor. Bu kadar şaşkınlık olmaz ki. Nihayetinde İslam alemine yapılan bir saldırı. İster problemli olduğumuz bir ülkeyle olsun ister başka sebeple olsun bizim böyle bir çıkışı tasvip etmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Onun için Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz” dedi.