Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

AKP'nin ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, AKP'nin ekonomiyi 15 yılda getirdiği duruma işaret ederek, "Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin Giresun’daki il kongresinde 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılmasını hatırlatarak, "Tuvalete 1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı o günler. 6 sıfırı attık, 1 milyonluk tuvalet 1 liraya düştü. Mesele bu. İş bilenin, kılıç kuşananındır” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o laflarına atıfla Twitter hesabından şunları yazdı:

"Size bir fıkra anlatayım mı?

Bir zamanlar 1 milyon lira varmış. Sonra 6 sıfır atılmış, 1 milyon olmuş 1 lira.

Peki, sonra ne olmuş? O zamanlar 1 milyon lira ile 78 gram et alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 25 gram!

O zamanlar 1 milyon lira ile 680 gram süt alınabiliyormuş. Şimdinin 1 lirası ile 259 gram! 1 milyon lira ile 203 gram peynir alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 43 gram!

O zamanlar 1 milyon lira ile 10 adet yumurta alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 2 adet! 1 milyon lira ile 406 gram nohut alınıyormuş, şimdi 1 lira ile 79 gram!

Eskiden çay simit hesabı yapıyorlardı, şimdi tuvalet...

Görüyorsunuz...

Anlatmaya gerek yok...

Nereden nereye…"