Karamollaoğlu'ndan Demirtaş çağrısı: Serbest bırakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "İnşallah biz gitmeden o çıkar, bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, "İnşallah biz gitmeden o çıkar, bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.

Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Karamollaoğlu kendilerine yöneltilen, “Bugünkü iktidarla neden bir araya gelmediniz” sorusuna yanıt vermek istediğini söyledi. Saadet Partisi’nin üç konuda iktidarda bulunanlarla farklılığı olduğunu belirten Karamollaoğlu bunları şöyle sıraladı:

"Türkiye’nin en önemli sorunu kutuplaşma, kamplaştırma. Türkiyemize en büyük zararı kutuplaştırma, kamplaştırma veriyor. Beka sorunu karşısında ilk yapılacak iş içeride bütünleşmektir. Siyaset de bir yarış ama siyaset husumeti kaldırmaz. Biz birbirimizin hasmı değil sadece rakibiz. İkincisi bizim yönetim anlayışımız farklı. Biz bir numaralı mesele olarak adaleti görüyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat geliyor. Devletin başında olanlar ülkenin sorunlarını çözerken ehil insanlardan seçilmeli. Benden olan çamurdan olsun yaklaşımı olmaz. Üçüncüsü istişare. Farklı görüşlerdeki insanlarla istişare edilmeli."

‘DEMİRTAŞ’IN TUTUKLULUĞU KALDIRILMALI’

Karamollaoğlu, tutuklu aday Selahattin Demirtaş için de şunları söyledi:

“Şuna özen göstermeye çalıştım. Şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemedim. O ziyaretleri şov olarak algıladığım sanılmasın. Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar, bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim.”