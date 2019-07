Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Gül çıkışı

CHP'li Abdüllatif Şener'in, yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerin Saadet Partisi'ne geçmeleri şeklindeki önerisine ilişkin SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi. Karamollaoğlu, müzakerelere açık olduklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, "Sayın Gül ve Babacan orada burada dolaşmasınlar, hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'nin çatısı altında düzgünce siyaset yapsınlar" açıklamasına ilişkin konuştu.

“Abdüllatif Bey’e teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle, ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var" diyen Karamollaoğlu, "Yarın Türkiye’de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce de belirttiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz. Ama bir araya gelir meseleleri müzakere ederiz, buna her zaman açığız" ifadesini kullandı.