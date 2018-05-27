Karamollaoğlu'na Zeynep Altıok'tan Sivas tepkisi

Sivas Katliamı'na 'katliam' diyemeyen, 'pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş' ifadelerini kullanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Zeynep Altıok Akatlı'dan sert tepki geldi.

Sivas Katliamı'na ilişkin "Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için şunu yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış.. Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da benim hala anlayamadığım pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş" diyen Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'dan sert tepki geldi.

Katliamcıları aklamaya çalışan Karamollaoğlu'na yanıt veren Akatlı, "Sussam olmuyor, susmasam olmaz! Ben günün koşularında geleceğimiz ve Türkiye için, partim zarar görmesin diye yutkundukça!!! Birileri kendini temize çekecek diye öldürülen canlarımız kullanılamaz... Kimse sabır taşı değil! 'Hadise'nin katliam olduğu açıktır! İnsanlığa karşı işlenmiş bu suç zaman aşımına uğratılmış failler, sorumlular korunmuş, kollanmış, aklanmış, Rte 'hayırlı olsun' buyurmuştur.!" ifadelerini kullandı.