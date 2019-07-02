Karamollaoğlu yine katliam diyemedi: Madımak hadisesi...

Sivas Katliamı sırasında kentin belediye başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katliamdan 'hadise' olarak söz etti, 'Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı' dedi.

Sivas Katliamı'nda ve katliam öncesi yaşanan kışkırtmalarda rolü olduğu belirtilen isimlerden biri de dönemin Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ydu.

2017 yılında yaptığı “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey. Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” açıklaması nedeniyle tepki çeken Karamollaoğlu, 33 aydın ve iki otel görevlisinin katledilmesine bu kez "hadise" dedi.

Katliamın 26. yılı dolayısıyla bir açıklama yapan Karamollaoğlu, "Buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum! Madımak hadisesi tekrar araştırılmalı, karanlık eller ortaya çıkarılmalı ve hiçbir şey gizli kalmamalıdır. Gerçek suçlular adalet önünde mutlaka hesap vermelidir" ifadesini kullandı.