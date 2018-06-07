Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 'Trakya gibi elbette Kürdistan ismi de kullanılabilir' dedi.

Diyarbakır’da partisinin "Hak ve Adalet Ekseninde Kürt Meselesi" raporunu açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel karamollaoğlu, gelen soruları yanıtladı.

Gelen eleştirilere "Üzgünüm, şimdilik sadece bu kadar elimizden geldi" yanıtını veren Karamollaoğlu, "Trakya diye bir bölge var, neden Kürdistan olmasın?" sorusu üzerine "Örgütü akla getirdiği için genelde bu kelimenin kullanılmasına imtina edilir ama Trakya gibi elbette Kürdistan ismi de kullanılabilir" ifadesini kullandı.