Karamollaoğlu, Saadet Partisi adayını çekecek mi sorusunu yanıtladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkan adaylarını seçimden çekecekleri iddialarına yanıt verdi.

İstanbul'da gazetecilerle buluşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Soru-cevap şeklinde yapılan toplantıda gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Gökçınar'ın adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin "Adayımızı neden çekelim. Hadi çektik diyelim, seçmenin kime oy vereceğini kim bilebilir. Seçmen bizden adayımızı çekmemizi isteyenlerin aksine bir yaklaşım da gösterebilir. Bu tür şeyleri doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın dün Milli gazeteyi ziyaret ettiği sırada Saadet Partisi'nden özür dilemesini de değerlendirdi. "Sayın Yıldırım'ın ziyaretini, üslubunu takdirle karşılıyorum" dedi.