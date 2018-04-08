Karamollaoğlu: Papağanlar ülkesi olduk

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Papağanlar ülkesi haline geldik, bir kişi ne derse herkes onu tekrar ediyor" dedi. İslami kesime seslendiğini söyleyen Karamollaoğlu 'Kendinize gelin' diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanları ve müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada "Papağanlar ülkesi haline geldik, bir kişi ne derse herkes onu tekrar ediyor. Önümüzdeki seçimlerde en büyük başarıyı Saadet Partisi olarak biz yakalayacağız. Birileri bizi küçümseyebilir, öyle konuşabilir ancak bizi küçümsemeye kalkanların emin olun dizleri tir tir titriyor. Biz mesuliyetimizin farkındayız. Bunları bilerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

"Ya yok olacağız ya da ihtilafları bir kenara bırakıp birlik olacağız. Bütün insanlık bizi bekliyor. Bunun için de yanlışlarımızın farkına varmamız gerekir ve birbirimizi uyarmamız gerekir. Ne yazık ki bugünkü iktidar, onun elindeki medya ve şakşakçıları yangına körükle gidiyor. Allah rızası için İslami kesime sesleniyorum: Kendinize gelin…" diyen Karamollaoğlu şunları kaydetti:

"Allah rızası için yanlışa destek vermeyin. İlim erbabına sesleniyorum; siz soyguna nasıl cevaz verirsiniz israfa nasıl göz yumarsınız? Adalet zalim sultanın karşısında tereddüt etmeden terennüm edebilmektir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Özellikle iktidar mensuplarına, belli makamları işgal edenlere sesleniyorum; gelin şu memleketi el birliğiyle düzeltelim."