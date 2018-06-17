Karamollaoğlu: İktidardaki arkadaşlarla birlikte olunabilir...

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu bugün Diyarbakır'da miting yaptı. Neden Cumhur İttifakı'nda yer almadıklarını açıklayan Karamollaoğlu, 'Politikalarını değiştirirlerse, iktidardaki arkadaşlarla birlikte olunabilir' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, bugün Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingde "Ülkenin çığ gibi büyüyen problemlerle karşı karşıya kaldığını" ifade ederek, hükümeti toplumu kutuplaştırmakla ve ekonomiyi yönetememekle eleştirdi.

Konuşmasında Cumhur İttifakı'nda neden yer almadıklarını da açıklayan Karamollaoğlu, "Eğer iktidarda bulunan arkadaşlar, deminden beri tenkit ettiğim politakalarını değiştirirlerse, o zaman onlarla beraber olabilir. Ama 'Gelin teslim olun' derlerse, biz bu vebalin altına girmeyiz" dedi.

'İKTİDARIMIZDA HERKES MESUT OLACAK'

"Ekonomide dibe vurdu bu iktidar, ülke problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı, dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini sağlayamıyor" diye konuşan Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği mitingte, "dış politikada, adalete, eğitimde, her yerde sıkıntı olduğunu" kaydetti.

"15,5 yıldır iktidarda bulunan bu parti, bugünkü sıkıntıları hazırladı. Bu sıkıntları bunlar bu ülkenin başına getirdi. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük. Artık, bir değişime ihtiyaç var" ifadelerini kullarak AKP'yi eleştiren Karamollaoğlu, "Bizim iktidarımızda herkes mesut olacak, herkese el uzatacağız, herkesin kalbini kazanacağız" dedi.

'ALLAH RIZASI İÇİN TEMKİNLİ OLUN'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Suruç'taki saldırının kendilerini endişelendirdiğini kaydederek, "Beni üzen şu; iktidarın süratle burada bir kamplaşma yaratıp, 'kendime nasıl pay alırım?' havasına girdi. Allah rızası için biraz daha temkinli davranmaya, bitaraf davranmaya kendinizi getiremezmisiniz ya? Biz bu hadiselerin tamamını kucaklayacak bir yola başımızı koyduk. Gerginleştirmek bizim üslubumuzda yok. Biz kardeşiz" diye konuştu.

Mitingde anadilde eğitim talebine de değinen Karamollaoğlu, "Bu bölgede, barışın ve huzurun sağlanması, bir takım adımların atılmasına da bağlı. Biz bundan dolayı ana dilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyoruz" dedi. Karamollaoğlu "anadilde eğitim konusu"nu siyaset sahnesine ilk taşıyan liderin Erbakan olduğunu iddia etti.

'CUMHUR İTTİFAKINDA DEĞİLİZ ÇÜNKÜ...'

Konuşmasını "Bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki, sandıktan Saadet Partimiz bir bomba gibi patlayarak, çıkacak" diyerek sürdüren Temel Karamollaoğlu, neden Cumhur İttifakı'nda değil de Millet İttifakı'nda yer aldıklarına ilişkin açıklamada bulundu:

"Biz, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaptık. Yüzde 10 barajı önümüze engel olarak çıkarıldığı için" diyen Karamollaoğlu, "Neden Cumhur ittifakına katılmadığımızı, bu ittifaka katıldığımızı soruyorlar. Eğer iktidarda bulunan arkadaşlar, deminden beri tenkit ettiğim politakalarını değiştirirlerse, o zaman onlarla beraber olabilir. Ama 'Gelin teslim olun' derlerse, biz bu vebalin altına girmeyiz" ifadelerini kullandı.