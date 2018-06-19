Karamollaoğlu Guardian'a konuştu: İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, The Guardian'a konuşarak Türkiye'de 'dinle devletin barışçıl şekilde bir arada yaşadığı İngiltere tarzı sekülerizm istediklerini' söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İngiliz gazetesi The Guardian'a seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin Türkiye vizyonunun "dinle devletin barışçıl şekilde bir arada yaşadığı İngiltere tarzı sekülerizm" olduğunu öne sürdü.

Karamollaoğlu, "kendine yeten bir ekonomi, diyalog ve diplomasiye dayalı dış politika, Müslüman devletlerle yakın ilişkiler istediklerini" söyledi.

'AB ÜYELİĞİNDEN VAZGEÇECEĞİZ'

Avrupa Birliği'ne üye olma hedefini bırakacaklarını söyleyen Saadet lideri, AB'den Türkiye'ye özel statü veren bir anlaşma isteyeceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD'yle stratejik ittifakı tazelemeyi istediklerini de dile getirdi.

'AYNI ANLAYIŞA SAHİP OLDUĞUMUZ KONULAR VAR'

CHP ve İyi Parti ile yaptıkları ittifakla ilgili de konuşan Saadet lideri şunları söyledi:

"İdare, ekonomi, dış politikada aynı anlayışa ya da politikalara sahip değiliz. Ancak anlaştığımız ilkeler var, hükümet ve yargının ayrılması, basın özgürlüğü, olağanüstü halin kaldırılması gibi."

The Guardian'ın ilgili haberinde, adayların "dindarlıkları" karşılaştırılarak, AKP'nin muhafazakar tabanından oy alma ihtimalleri bunun üzerinden değerlendirildi.