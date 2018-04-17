Karamollaoğlu: ‘Gelin beraber yönetelim’ derlerse AKP ile ittifak yaparız

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Edirne’de düzenlediği basın toplantısında AKP ile ittifak şartını açıkladı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Edirne’de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda AKP ile ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu “Gelin beraber yönetelim derlerse” bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Karamollaoğlu basın toplantısında yöneltilen “Hükümet yeniden Milli Görüş gömleği giyer mi” sorusuna yanıt olarak “"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla" dedi.

‘KONU NE ESET, NE IŞİD, PYD’

Suriye saldırısını eleştiren Karamollaoğlu hükümetin yaklaşımının “kendilerini üzdüğünü” belirtti. “Konu ne Eset, ne IŞİD, PYD; bunların hepsi bahane. Esas hedef Irak'tan sonra Suriye'nin parçalanıp bölünmesiydi. Onun arkasından da sıra hiç kimsenin de tereddüdü olmasın, Allah muhafaza etsin, bize geliyor. Türkiye ve İran'a geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘28 ŞUBAT KARARI KALPLERE SU SERPTİ’

Konuşmasının devamında AKP iktidarının “28 Şubat’ın meyvesi” olduğunu belirten Karamollaoğlu 28 Şubat davasında verilen cezaları da değerlendirdi. “Elbette böyle bir kararın çıkması bir bakıma o dönem sıkıntı çekenlerin kalbine su serpti” diyen Karamollaoğlu, 28 Şubat dönemi birtakım ifadelerinden dolayı hala hapishanede bulunan insanların olmasını yadırgadığını da vurguladı.