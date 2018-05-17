Karamollaoğlu, Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Son yaptırdığı anketin sonuçlarını açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Cumhur ittifakı'nın adayı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42-44 bandında gözüktüğünü söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin anket şirketlerine yaptırdığı anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Karamollaoğlu, "Yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor" dedi.

"Anketler, Erdoğan’a olan desteğin, AKP’ye olan destekten bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bu ilk turda kazanmayı sağlamıyor" diyen Karamollaoğlu, "O nedenle ben ilk turda cumhurbaşkanı seçiminin yüzde 50+1’le sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.