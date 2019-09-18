Karamollaoğlu: Erdoğan'a Suriye ile mutlaka görüşülmesi gerektiğini söyledim, itiraz etmedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, 'Ben doğrudan doğruya 'Esad ile görüşülmesi icap eder' diye bir ifade kullanmadım ancak Suriye ile mutlaka görüşülmesi icap eder fikrimi dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı buna hiç itiraz etmedi' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin çok faydalı geçtiğini belirten Karamollaoğlu, bu görüşmede kendisinin endişelerini ve Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri dile getirdiğini aktardı.

Erdoğan ile yapılan görüşmede Suriye meselesinin çözüme kavuşması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiği şeklinde ifadelerinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, şöyle kouştu:

"Ben doğrudan doğruya Esad ile görüşülmesi icap eder diye bir ifade kullanmadım ancak Suriye ile mutlaka görüşülmesi icap eder fikrimi dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı buna hiç itiraz etmedi. Aynı zamanda aslında belli merciler tarafından bir kısım görüşmelerin yürütüldüğü intibaını doğuracak cümleler de kurdu. Zaten Çankaya zirvesinde de biz bunun neticesini gördük. Alınan kararlar bu istikameti, bu görüşü doğrular mahiyetteydi."