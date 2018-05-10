Karamollaoğlu: Diyarbakır'da Kürt raporu açıklayacağız

SP cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Kürt sorununa çözüm önerileri konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde bir iki hafta içinde Diyarbakır'da Kürt sorununa ilişkin çalışmalarını açıklayacaklarını söyledi.

Kürt sorununa ilişkin çözüm önerisi sorulan Karamollaoğlu bununla ilgili ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyerek “1,5 ay önce deklare edeceğimiz zaman bazı konularda daha da somutlaştırmak gerekti. Yine ortamı uygun görmediğimiz için açıklamadık. Bir iki hafta içinde Diyarbakır’da görüşlerimizi ifade edeceğiz. Diyarbakır’a çok sık gittim. Anadilde eğitim en çok üzerinde durdukları konu. Bu meşru bir haktır. Bu hakkın verilmesinde mahsur olmaz. Ama resmi bir dil vardır o da anlaşma ve yazışmalarda kullanılır" dedi.