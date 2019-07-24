Karamollaoğlu: Çamlıca Camisi'ne gidenlerin anası ağladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camisi'ne ilişkin, 'Hangi akıllının başına Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir?' tepkisini, 'Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı' sözleriyle sürdürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camisi'ne ilişkin AKP'ye eleştirilerde bulundu.

Best FM’de "Konuşan Türkiye" programında Ufuk Karcı’nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Çamlıca Camisi'ne ilişkin, “Oraya gidenlerin, tabir yerindeyse anası ağladı. Sırf biz, bir şey söyledik diye, o noktaya bir seferberlik ilan edildi. Ancak, insanlar sabah namazına yetişemedi. Trafik orada kilitlendi. İnsanları kilometrelerce mesafeden yürümek zorunda kaldı. Bu da insanları yordu. Ben, camiye karşı olabilir miyim? Ancak, o yapı, oraya gösteriş için yapıldı. O noktaya, konutta yapılsaydı, okulda yapılsaydı yine karşı olurdum" dedi.

'DEİZM YÜKSELİYOR'

Türkiye’de, deizm yükselişini üzülerek gördüğünü belirten Karamollaoğlu, “Bu gelişme, dindar ailelerin çocuklarında daha çok yaşanıyor. Bu, iktidarın sebep olduğu bir konudur" dedi.

Karamollaoğlu, seçim döneminde konuya ilişkin bir eleştiride daha bulunmuş, “Hangi akıllının başına İstanbul’da Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak?" demişti.