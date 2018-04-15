Karamollaoğlu: AKP'nin en az yüzde 75’i hapse girer diyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları Ak Partisi üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum' ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Erzurum il Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Cemaat'e desteğine dikkat çeken Karamollaoğlu, başkalarına uygulanan kıstasın AKP üyelerine uygulanması durumunda partililerin yüzde 75'inin hapse gireceğini söyledi.

"Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları Ak Partisi üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum" diyen Karamollaoğlu, "Biz şuna da inanıyoruz. O kapıdan geçen herkes suçlu değildir. Siz adamlara ‘iftiracı olan kurtulun’ derseniz itirafçı hakikaten bu grubun içindeyse 3 tane kendisinden 3 tanede dışarıdan adam veriyor. Niye çünkü öç alıyor, kafalar karışsın diye. Serbest kalıyor ama bir kişiye karşı 6 tane insan suçlu muamelesi görüyor. Mecbursunuz adaleti yeniden rayına oturtmaya. Onun için biz hâkimlere de sesleniyoruz. Korku ve endişe içinde olduğunuzu biliyorum. Ama mertlik gösterip, sıkıntıyı sırtlanmaz, göze almazsanız yarın çok daha büyük belalara muhatap olursunuz. Zalim sıfatına girersiniz. Bunu unutma diyoruz ama zaman gösterecek. Öyle inanıyorum ki ben bir gün gelecek burada bir isyan başlayacak" ifadelerini kullandı.