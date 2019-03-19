Karamollaoğlu: Ak Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde Ak Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor' dedi.

TV5'te yayımlanan Ahu Özyurt moderatörlüğündeki 'Düşünme Vakti' programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "yaklaşık 15-16 senedir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerin Saadet Partisi'nin adını ağzına almadıklarını ancak bu durumun son aylarda bozulduğunu" belirtti.

Karamollaoğlu, "Saadet Partisi her gün gündemlerinde. Türkiye siyasetinde çok ciddi bir dalgalanma ve değişiklik arzusu var. Bu değişiklik arzusu nedeniyle bize karşı bir teveccüh doğdu. Bunlar arasında sosyal demokratlar da var milliyetçiler de. Özellikle güneydoğudaki Kürtlerin arasında da var, İstanbul'un başka yerlerinde de. Ama en ciddi kayma Ak Parti'nin içinde" diye konuştu.

"BİR ŞOKLA KARŞILAŞACAĞI ENDİŞESİNİ TAŞIYOR"

Karamollaoğlu,"düne kadar kendilerini dinlemeyen kesimlerin ilgisinin Saadet Partisi'ne kaydığını" savunarak şunları söyledi:

"Eğer böyle giderse bizim altımızı da oyarlar diye telaşa kapıldılar (AK Parti). Yani geçen seçimlere giderken bazı anketlerde AK Parti'nin kemikleşmiş oyu başlangıçta yüzde 24 görünüyordu, yüzde 8 oy daha elde ederek yüzde 32'ye ulaştı. Ancak seçmen verdiği oyu sorguluyor. AK Partili oyunu başka bir yere vermiyor. Toplam oyu yüzde 32'de, geriye kalanlar dağıtılmış durumda. O zamanlar seçime doğru bu rakam 'Yüzde 24'ten yüzde 22,5'e buçuğa düştü' demişlerdi. Benim öyle bir kanaatim var ki bu şimdi yüzde 20'nin altına indi. Bu seçimlerde AK Parti bir şokla karşılaşacağı endişesini taşıyor bunun nedeni olarak da bizi görüyor. Bundan dolayı da kılıçları kınından çıkardılar. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere bütün güçleriyle bize karşı bir kampanya başlattılar. Ben buna üzülüyorum."