Karamollaoğlu adaylık başvurusunda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Karamollaoğlu, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın dörtlü ittifakla ilgili, "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle denildi" yorumuna ise "Güneş balçıkla sıvanmaz" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere, parti yetkilileriyle YSK'ye geldi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, seçim sürecinde önemli bir adımı attıklarını ve adaylık başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Bir soru üzerine Karamollaoğlu, ittifakla ilgili çalışmaların sürdüğünü, bir kaç gün içinde bu konuyla ilgili açıklamaların yapılacağını belirtti.

Bir gazetecinin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın CHP-İyi Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti arasında kurulan ittifak için "Erbakan'ın kemiklerini sızlatan bir hamle" ifadelerini sorması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ben böyle kendilerini çok akıllı zanneden insanların, ne yaptıklarından habersiz olan insanların bu şekildeki kullandıkları ifadelere hiç itibar etmiyorum, cevap vermenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Güneş balçıkla sıvanmaz."

Karamollaoğlu, "100 bin imzayla başvuruyorsunuz, partinin değil, şahıs olarak aday olmuş oluyorsunuz" sorusu üzerine, "Bunu da iktidar partisi polemik konusu haline getirmeye çalışıyor. Elbette bir şahıs olarak müracaat ediyoruz, çünkü bizim Meclis'te grubumuz yok. Ancak şu da bir gerçek ki ben Saadet Partisi'nin genel başkanıyım ve Saadet Partisi benim genel başkan olmam için bir seferberlik ilan etti. Bu da gayet tabii, 'Partinin adayıdır, değildir' böyle boş laflarla, zaten memleketin en büyük çektiği sıkıntı bu, boş laflarla bizi uğraştırıyorlar, esas noktaya gelmiyorlar" dedi.