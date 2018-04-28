Karamollaoğlu: 500 bin imzayla adayımızı belirleyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.

Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi."

Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.