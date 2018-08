Karadeniz'de sel: Yedi köprü yıkıldı, yüzlerce kişi mahsur kaldı

Ordu'nun Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanda yedi köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yüzlerce kişinin kurtarılmayı beklediği bildiriliyor. Ünye Kaymakamı heyelanlarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın ve heyelan sonucu yedi köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda çökme meydana geldi. Ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu yol saat 16.15 civarında yeniden ulaşıma açıldı.

Ordu Valisi Sedda Yavuz "Trabzon'dan Ordu ve Samsun istikametine, Samsun'dan da Ordu ve Trabzon istikametine yola çıkacak vatandaşlarımızın yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Habertürk televizyonuna verdiği demeçte can kaybının olmadığını belirtti, vatandaşlardan gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını istedi.

Hürriyet'in haberine göre Ünye'deki bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor.

YAKLAŞIK 500 BİN KİŞİ ETKİLENDİ, FINDIK DERELERE KARIŞTI

Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz felaketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devam eden bir yağmur var. Bizim tespitimiz 7 köprümüz yıkıldı. 165 vatandaşımızın kurtarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Bir tane olduğu söyleniyor ama yağmurla bağlantılı mı göreceğiz. AFAD'ın uyarısı gereği biz tedbirimizi almıştık. Şu anda insan marifetiyle düzeltilebilecek olan, iş makinalarının müdahale edeceği bütün alanlarda zaten varız. Devam eder ve yükselirse ondan sonrası tek kelimeyle afet olur zaten. Normal ölçülerin 5-6 katı yağmur yağdı. 14 Temmuz'un bir üç katı daha fazla yağmur yağdı. Ve sürecek. 14 Temmuz'da az olmuştu. Bunda süre uzun. Devam ettiği müddetçe sabırla beklemekte fayda var. Ulaşamadığımız ilçe yok. Nüfusumuzun yoğun olduğu zamandayız, şehirde iki milyon vatandaşımız var. Karadeniz Sahil Yolu'nun kapalı olması ilk etapta telafisini gidermemiz gereken bir alan. Yaklaşık 500 bin kişi vardır. Çünkü fındık mevsiminde, fındığı da vurdu. Tonlarca fındık derelere denize karıştı."

TEKSTİL FABRİKASINDA 165 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şu anda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde. Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ise ilçenin birçok noktasında yağışa bağlı heyelanlar oluştuğunu belirterek 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

PERŞEMBE'DE DURUM VAHİM

Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti."

FATSA'DA DURUM

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şöyle konuştu: "Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. Biz de Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman göçükler olmuştu, onlara anında müdahale etmiştik. İç bağlantılarımızda şu an yıkılan köprüler var. Ekiplerimiz olaylara müdahale ediyoruz. Şu anda teyakkuzdayız."

'ÇAYBAŞI'NDA 30 TON FINDIĞI SEL GÖTÜRDÜ'

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Sahilden 24 km içerisindeyiz. Son 50 yılın sel felaketini yaşadık. Çok ciddi manada hasar ve mal kayıplarımız var. İnşallah can kaybımız yok. Sabah 08:30 gibi başladı. Üçünü sel afetini yaşıyoruz 20 günden beri. Çok ciddi manada hasarlarımız var. Yaklaşık 3 tane köprümüz yıkıldı. Yaklaşık 30'a yakın vatandaşımızın evini su bastı. Vatandaşlarımızın hayvanları telef oldu. Allah'a şükrediyoruz ki can kaybımız olmadı. Bizler de vatandaşımızın yanındayız. Şu anda 6 tane mahallemizin ulaşım köprüleri tamamen yıkıldı. Kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Büyükşehrimizin araçları var, müteahhitlerin araçlarına el koyarak 30 araçla sel felaketiyle uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın topladığı 30 ton fındığı sel götürdü. Ciddi bir kayıp var. İnşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Mutlaka bunların da hesabını kitabını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz de şu an zaten 6 tane mahallemizle ulaşım tamamen kesildi. 7-8 günde açamayız. Asfalt ve beton olmayan kısımlarda hiçbir aracın gitme şansı yok. Ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Yeni yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bir afet. Ben 44 yaşındayım hiç böyle bir afet görmedim. Camiyi tamamen su bastı. Allah’tan can kaybımız yok."

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARI SULAR ALTINDA KALDI

Ayrıca Fatsa ilçesinde mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için gece 12.00'den yarın saat 15'e kadar uyarı geldi. Uyarı şöyle: "Rüzgarın yarın (09.01.2017 Perşembe) Doğu Karadeniz, doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sal kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, olusabilerek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin. vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."