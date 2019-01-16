Karaburun'da 5 milyonluk satış: Hazine arazileri inşaata açılıyor

İzmir'in doğa harikası ilçelerinden Karaburun'da hazine arazileri inşaata açılıyor. Karaburun Milli Emlak Şefliği, 19 bin 185 metrekare büyüklüğündeki arsayı satma kararı aldı. Arazi için 4 milyon 797 bin TL’lik tahmini bedel belirlendi.

İzmir'in Karaburun ilçesinde denize yakın hazine arazileri satışa çıkarıldı. Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'in haberine göre Karaburun Milli Emlak Şefliği, ilçedeki Küçükbahçe mahallesinde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazı satma kararı aldı. 19 bin 185 metrekarelik tapu alanı olan taşınmaz için 4 milyon 797 bin TL’lik tahmini satış bedeli belirlendi. İhalenin 5 Şubat Salı günü saat 14:30’da gerçekleşeceği ifade edildi. Arazinin mülkiyetinin tamamı hazine payı olarak belirtilirken imar durumu bölümünde ise ‘konut alanı’ ibaresi yer aldı.