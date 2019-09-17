Karaburun Belediyesi yapılan her yeni RES için metrekare başına ücret alacak

Karaburun Belediye Meclisi'nden geçen kararla RES’lerden metrekare başına toplamda 325 TL ücret tahsil edilmesi planlanıyor. En son hayata geçirilmesi düşünülen Lodos Enerji'nin 37 adet rüzgar türbini projesiyle belediyenin kasasına 6 milyon TL girmiş olacak.

İzmir Karaburun’da pek çok bölgede Rüzgar Enerjisi Santral'leri (RES) davaları sürerken, bir yandan da yenileri yapılmaya devam ediliyor.

Bakanlıklardan alınan onaylarla bölgede şimdiye kadar 50 adet türbin diken Alto Holding’in sahibi olduğu Lodos Enerji, 37 adet türbin daha dikeceğini açıkladı. Öte yandan Karaburun Belediyesi'nin yapılan her yeni RES için metrekare başına para tahsil edeceği ortaya çıktı.

EgedeSonSöz'de yer alan habere göre, 50 adet türbine şimdiye kadar 750 milyon TL harcama yapan Alto Holding, yeni 37 türbin için de 570 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor. Mevcut haliyle kapasitesi 87’e, proje bedeli ise 1 milyar 320 milyon TL’ye ulaşacak olan ve Türkiye’nin en büyük RES şirketleri arasında yer alan Lodos Enerji'nin yeni türbinleri, Pirenli Dağı, Kurkaya Tepe, Yayla Düzü, Değirmentepe, Çataltepe ve Mınıslı'da işletilecek.

BELEDİYE PARA ALACAK

Karaburun Belediye Meclisi'nden geçen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de onayladığı kararla da, RES’lerden “Proje inceleme ve onay ücreti” adı altında metrekare birim fiyatı 125 TL, "Yapı kullanma izni tetkik ücreti” adı altında 125 TL ve “İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı” karşılığında metrekare birim fiyatı olarak 75 TL para tahsil edilecek. Böylelikle Belediye, RES için belirlenen bir metrekare alandan, toplamda 325 TL ücret talebinde bulunabilecek.

37 TÜRBİNDEN 6 MİLYON TL KAZANILACAK

Haberde kullanılan veriler doğrultusunda, bir RES türbini, pervanelerin ve direklerin oturduğu alanlar da dahil edildiğinde, yaklaşık 500 metrekare bir alana sahip oluyor. Belediye buna göre, bir adet türbinden 162 bin 500 TL ücret alacak. Lodos Enerji tarafından kurulacak 37 adet türbin üzerinden, belediyenin kasasına 6 milyon TL ücret girmiş olacak.