'Kara panter' 110 yıl sonra ilk kez görüntülendi

Kenya'da, 100 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez siyah leopar görüntülendi. 'Kara panter' olarak da bilinen son siyah leopar 1909'da Etiyopya'da görüntülenmişti.

Efsanelere konu olan "kara panter" 100 yıl sonra ilk kez görüntülendi. Siyah leoparlar (kara panter), albinizmin zıttı olan melanizm nedeniyle bu renkte. Aşırı miktarda melanin pigmenti nedeniyle hayvanlar zifiri siyaha dönüşüyor. Siyah leoparın fotoğraflarını, İngiliz doğal yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, Laikipia Doğal Yaşam Kampı'nda çekti. BBC Türkçe'nin haberine göre, uzaktan kumandalı, hareket sensörlü gece tuzak kamerası sistemi 'camptraptions'ı kurarak beklemeye başladığını belirten Burrard-Lucas, birkaç günlük düş kırıklığından sonra hayvanı fotoğraflamayı başardığını belirtti. Burrard-Lucas "Son seferde, yine fazla bir şey beklemeden fotoğrafları tarıyordum. Zifiri karanlık içinde bir çift göz bana bakıyordu. Sonunda hayvanın fotoğrafını çekmiştim. Hayalimi gerçekleştirdiğimi anlamam birkaç günümü aldı" dedi.