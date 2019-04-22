Kara Kuvvetleri'ne 'cemaat' operasyonu: 35’i görevde 50 astsubaya yakalama kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik 'Fethullah Gülen cemaati' soruşturması kapsamında 50 astsubay için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35'i aktif görevde 50 astsubay için "Fethullah Gülen cemaati" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan, "Fethullah Gülen cemaati"nin mahrem imamları ile cemaat mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve cemaatle irtibatları tespit edilen 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 35'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.