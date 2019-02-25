Kara Kuvvetleri'nde operasyon: 101 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'FETÖ' operasyonunda 67'si muvazzaf asker, 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gülen Cemaati'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde 15'i muvazzaf 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli, Gülen Cemaati'yle irtibatlı olduğu belirlenen 67'si muvazzaf 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ"nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde olduğu iddiasıyla 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen, 50 assubay ve Ticaret Bakanlığı'nda görevli 1 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

67'si muvazzaf olan 100 asker ve 1 bakanlık çalışanı için gözaltı işlemleri sürüyor.

ADANA MERKEZLİ 12 İLDE OPERASYON

Adana merkezli 12 ilde "FETÖ/PDY" askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 ilde aralarında binbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbeli subayların da bulunduğu 15'i muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.