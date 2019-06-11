Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 52 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik "mahrem imam" soruşturması kapsamında 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik "mahrem imam" soruşturması kapsamında 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan 'FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.