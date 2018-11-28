Kara Cuma'da patronların istediği oldu

Bankalararası Kart Merkezi, Kara Cuma'yla ilgili verileri açıkladı.
Bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde internetten kartlı ödemeler 1 milyar TL ile rekor kırarken, her 3 alışverişten 1’i internet üzerinden yapıldı.
110 BİN ADET KART İLK KEZ O GÜN KULLANILDI
23 Kasım Cuma günü bir günde 2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırdığı bilgisine ulaşıldı.
Geçen yılın aynı gününde 1,2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yıl yüzde 80 oranında daha fazla kart internetten kullanıldı.
Bu günde kullanılan kartların yüzde 5’i yani 110 bin farklı kart ise ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı.
KARTLI ÜÇ ÖDEMEDEN BİRİ İNTERNETTEN
İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında, 23 Kasım Cuma günü 975 milyon TL tutarında kartlı ödemenin internetten gerçekleştiği görüldü.
Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 68 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.