Kara Cuma'da patronların istediği oldu

2018'in Kasım ayında kartlı ödemeler geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 arttı.110 bin kredi kartı internetten ödeme yapmak için ilk kez Kara Cuma'da kullanıldı.

Bankalararası Kart Merkezi, Kara Cuma'yla ilgili verileri açıkladı.

Bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk gelen festivalde internetten kartlı ödemeler 1 milyar TL ile rekor kırarken, her 3 alışverişten 1’i internet üzerinden yapıldı.

110 BİN ADET KART İLK KEZ O GÜN KULLANILDI

23 Kasım Cuma günü bir günde 2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanılarak rekor kırdığı bilgisine ulaşıldı.

Geçen yılın aynı gününde 1,2 milyon farklı kartın internetten ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yıl yüzde 80 oranında daha fazla kart internetten kullanıldı.

Bu günde kullanılan kartların yüzde 5’i yani 110 bin farklı kart ise ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı.

KARTLI ÜÇ ÖDEMEDEN BİRİ İNTERNETTEN

İnternetten yapılan alışverişler dikkate alındığında, 23 Kasım Cuma günü 975 milyon TL tutarında kartlı ödemenin internetten gerçekleştiği görüldü.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl internetten kartlı ödemeler yüzde 68 oranında artış gösterirken, kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise rekor kırarak yüzde 29 seviyesine ulaştı.