2018 yılında 42 milyon lira kâr bekleyen ÇAYKUR, 657 milyon 86 bin lira zarara uğradı. ÇAYKUR, 2019 yılında reklamlar için 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı.

2018 yılında 42 milyon lira kâr bekleyen ÇAYKUR, rekor zarara uğradı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, geçen yıl 657 milyon 86 bin lira zarara uğrayan ÇAYKUR, 2019 yılında reklamlar için 11 milyon 86 bin 458 TL harcadı.

Temperli Kulplu Cam Bardak alım ihalesini alan Paşabahçe ile 17 Mayıs 2019 tarihinde, 5 milyon 250 bin TL'lik sözleşme imzalayan ÇAYKUR, Mayıs ayında “Açık Hava Reklam Hizmeti” ihalesi için 1 milyon 753 bin 758 liralık sözleşme imzaladı. Reklam filmi içinse 4 milyon 592 bin liralık sözleşme imzalandı.

Bir yılda 3 kez genel müdürü değişen ÇAYKUR'un önceki Genel Müdürü Ekrem Yüce, AKP’den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.