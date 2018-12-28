Kapatılan ODTÜ Medya Topluluğu: Üretime devam edeceğiz

ODTÜ'de mezuniyet protestolarını haberleştirdiği için rektörlük tarafından kapatılan ODTÜ Medya Topluluğu üretime devam ettiklerini, bir topluluğu kapatmanın o kadar kolay olmadığını göstereceklerini söyledi. Topluluk üyeleri soL'a yaptıkları açıklamada 'Medyanın günah keçisi ilan edilmesi şaşırtıcı değil. Bu durumun ODTÜ’de gerçekleşmiş olması ise çok üzücü. ODTÜ bunları hak etmiyor' diyor.

ODTÜ'de 6 Temmuz'da yapılan mezuniyet törenindeki protestoları haberleştirdiği için rektörlüğün önce askıya aldığı, geçtiğimiz günlerde ise sadece bir e-postayla duyurarak kapatılmasına karar verdiği ODTÜ Medya Topluluğu ile kapatılmaya giden süreci konuştuk.

Bize Medya Topluluğu’ndan bahseder misiniz?

Medya Topluluğu, 2003 yılında İİBF Dekanı Raşit Kaya’nın öncülüğünde kurulmuş bir topluluk. ODTÜ'de bir İletişim Fakültesi’nin yokluğundan dolayı kurulduğunu söyleyebiliriz. Topluluğumuz, ODTÜ’de kampüs içerisinde topluluklar arası iletişimi artırmayı misyon edinmiş bir topluluk. Aktif üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber üç komite olarak iş yapıyoruz. Daha doğrusu kapatılmadan önce öyleydi… Bunlardan birisi "Yaz Hocam" isimli internet sitemiz. Buradan haberleri paylaşıyoruz. Şu an yazar ve editör eksikliğinden dolayı inaktif durumda. Organizasyon ekibimiz, söyleşiler, medya günleri, birtakım topluluk-içi ve topluluk-dışı yaptığımız etkinlikleri organize ediyordu fakat geçen yılın temmuz ayından itibaren faaliyetleri askıya alındı. Bir de, herkesin daha çok duyduğu "Anlat Hocam" komitesi bulunuyor. Bu da bizim YouTube kanalımız. Burada içerik üretiyoruz. Hem topluluk, hem bölüm tanıtımları, hem de gündemdeki olayların haberleştirilmesini sağlıyoruz. Temmuzdan beri, aktif olarak yürüdüğümüz tek kanal "Anlat Hocam".

Mezuniyet protestosuyla beraber gelişen süreçte yaşananları aktarabilir misiniz? Tam olarak neler yaşandı, rektörlük neden böyle bir tutum takındı?

6 Temmuz’da bir mezuniyet programı gerçekleşti. Mezuniyet gününde Anlat Hocam kanalımıza içerik üretmek, Devrim Stadyumu içerisinde çekim yapabilmek için rektörlükten izin istedik. Bunun izin de öğrenci dekanlığı ve Kültür İşleri tarafından bize verildi ve biz o gün, dört kişilik bir ekiple sahaya inerek çekim yapmaya başladık. Biz o gün içerik olarak genel görüntüler, pankartlar ve mezunlarımızla genel bir röportaj planlamıştık. Hepimizin bildiği gibi o gün rektörlüğe yönelik bir protesto gerçekleşti. Biz de ODTÜ’nün medyası olarak kendi misyonumuzun getirisiyle o protestoyu da kaydettik.

Bildiğiniz gibi protestoculara yönelik bir müdahale gerçekleşti. Biz de kendi ana kameramızla ve telefonlarımızla çektiğimiz görüntüleri düzenledik ve o akşam yayınladık. Ertesi gün de mezunlarımızla yaptığımız röportajları yayınladık. Mezuniyet gününü takip eden pazartesi günü, Kültür İşlerinden gelen bir telefonla topluluğumuzun askıya alındığını ve ekipmanlarımıza el konulacağını öğrendik. 9 Temmuz günü ekipmanlarımıza el konuldu ve etkinliklerimizin durdurulduğunu öğrendik. Sonrasında rektörlükle karşılıklı görüşmelerimiz başladı. Bu görüşmelerde yaptırımların nedenlerini öğrenmeye çalıştık ve uzlaşmaya çalıştık. İşlediğimiz iddia edilen suç ise şuydu: "ODTÜ’yü küçük düşürdünüz!". Rektörlükle gerçekleştirdiğmiz 5-6 toplantının hiçbiri sonuca bağlanmadı. Hiçbir resmi kaynaktan da topluluğumuzun askıya alındığına dair bir resmi yazı alamadık.

Ekipmanlara el koyma süreci nasıl gerçekleşti?

Ekipmanlarımız, ODTÜ Rektörlüğü’nün bize tahsis ettiği ekipmanlar. Toplulukların yıllık bütçeleri var, bu bütçeyle alınan ekipmanlardı bunlar. Bunların içinde kişisel hiçbir ekipman bulunmuyordu. Normal şartlarda, ekipmanları alıyor, dönem boyunca kullanıyorduk. Kullanmadığımız zamanlar bu ekipmanlar bizlerin evlerinde ve odalarında duruyordu; yaz aylarında ise Kültür İşleri’ne teslim ediyorduk. Temmuz ayındaki olaydan sonra ekipmanları tamamen aldılar bizden.

Bu süreçle ilgili bir soruşturma geçirdiniz mi?

Kişisel bazda bir soruşturma geçirmedik. Topluluk tüzel kişiliği adına da bir soruşturma da geçirmedik.

REKTÖRLÜK ODTÜ'NÜN BİR DEĞERİNİ YOK ETMEK İÇİN UĞRAŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde topluluğun rektörlük tarafından kapatıldığına dair bir mail aldık. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerekçeli karara baktığınızda, karşı karşıya kaldığınız tutum hakkında ne düşünüyorsunuz?

O maili sadece siz aldınız tabii, topluluğumuza böyle bir mail ulaşmadı (gülüşmeler)… Burada karşımıza çıkan tavır, temmuzdakinden çok farklı çünkü şu anda bize isnat edilen suç, mailde belirtilen suçlardan çok farklı. Mailde, birbirinden bağımsız dört maddeyle gelindi karşımıza. Kaldı ki, Medya Topluluğu’nun hiçbir yönetim kurulu üyesine bu mail gelmedi; kapatıldığımızı diğer topluluklardan öğrenmiş olduk. Kapatılma sürecine topluluğumuzun akademik danışmanı dahi sürece dahil edilmedi.

Medya Topluluğu’nun "günah keçisi" ilan edilmesi meselesinden bahsederken aslında temmuzda yaşananlarla başlayan bir süreci tarif etmeliyiz. Keza bu süreç 20 Aralık’taki maille de noktalandı. Elbette bütün bunlar çok üzücü. Biz ODTÜ için üretim yapıyorduk, yapmaya da devam edeceğiz. Üretimimiz asla durmayacak. ODTÜ bir değerini kaybetmeyecek fakat bu değeri yok etmek için uğraşan bir rektörlük var. Asıl üzücü olan da bu.

HABERİNİ YAPTIKLARI ETKİNLİKLER İÇİN AKADEMİK ONAY ŞARTI

Bahsedilen suçlar hakkında ne söyleyeceksiniz? Bunları işlediğinizi düşünüyor musun?

Örneğin mailde bize yüklenen suçlardan bir tanesi, yapacağımız etkinlikler için akademik onay almamamız üzerineydi. Oysa böyle bir durum söz konusu değil. Burada bir kasıt olduğunu anlıyoruz. Şöyle anlatayım: Biz rektörlükle, mailden sonra bir görüşme yaptık. O görüşmeden anladığımız kadarıyla 19 Aralık’ta düzenlenen panellerden birini –Maraş Katliamı Anmasını– bizim düzenlediğimizi düşünüyorlar. Bu etkinlik için izin almamız gerektiğini ve bu etkinlik için alınan sınıfın amaca uygun kullanılması gerektiğini belirttiler; oysaki ne bu etkinliği biz düzenledik ne de bu sınıfı biz ayırttık. Bu etkinlik bizden tamamen bağımsız. Biz sadece etkinliğin haberini yaptık. Kaldı ki sadece bu etkinliğin değil, aynı gün yasaklanan diğer iki etkinliğin de haberini yapmış olduk. Bu hep yaptığımız bir şey. Kampüste yapılan her etkinliğin, her gelişmenin haberini zaten yapıyoruz. Kısacası, bizden bu anlamda bağımsız bir durum. Zaten biz temmuzdan beri etkinlik yapamıyoruz. Bu durum çelişkili. Etkinlik bizim değil, söylediğimiz gibi zaten herhangi bir etkinlik yapamıyoruz.

Aynı zamanda, sadece bir gün içerisinde alınmış bir kararın, ne kadar detaylı bir soruşturmaya dayandığı büyük bir soru işareti.

Bu konuda içimiz rahat, iddia ettikleri hiçbir suçla bizim bir alakamız yok.

'ANLAT HOCAM' İLE ÜRETİME DEVAM

Önümüzdeki süreçte topluluk yoluna devam edecek mi? Edecekse, nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

Elbette… Biz zaten üretime devam ediyoruz. Etkinlik ve söyleşileri gerçekleştirmemiz artık biraz daha zor olacak fakat "Anlat Hocam" üzerinden üretimlerimiz her şekilde devam edecek çünkü bizim bu yola çıkarken gayemiz ODTÜ içerisindeki iletişimi artırmak ve topluluklarla dayanışmayı kuvvetlendirmekti, bunu her şekilde yapmaya devam edeceğiz.

Hatta son bir haftadır "Anlat Hocam" eskisinden daha aktif. Üretmekten asla vazgeçmeyeceğiz. ODTÜ için vardık, var olmaya da devam edeceğiz.

REKTÖRLÜKLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aynı zamanda Rektörlükte görüşmelerimiz devam ediyor. Bu soruşturmanın detaylarını öğrenmek için ısrarcıyız. Onlar da daha şeffaf olacaklarını ilettiler. Biz sonuna kadar gitmeyi düşünüyoruz; gerekirse hukuki yollara başvurmaktan da çekinmeyiz. ODTÜ’de bir topluluğu kapatmak, "Haydi kapattım, oldu!" demek o kadar kolay değil. Bunun kolay olmadığını göstereceğiz.

'DAYANIŞMAYI İSTEMEYENLER İÇİN MEDYA BİR TEHDİT UNSURU'

Bu yaşananların ülke gündemiyle bağını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Medya, "belli insanların" başının ağrımaması için susturulması gereken (!) bir unsur. Rektörlüğün ‘’kendi çocuğumuz bizi bıçaklamasın’’ gibi bir tavrı var. Biz onların çocuğu değiliz, biz öğrenciyiz. Üretmemiz, yaratıcı olmamız gerekiyor. Bizim özgün şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bunun önüne geçmek onların başının ağrımaması için en kolay yol. Dayanışma biraz da haberle gerçekleşen bir şey. Ne kadar çok insan bilirse, dayanışma o kadar büyür. Bu dayanışmayı istemeyen insanlar için, dünyada, Türkiye’de ve ODTÜ’de, medya bir tehdit unsuru. Bu duruma çok da şaşırmıyoruz. Medyanın günah keçisi ilan edilmesi şaşırtıcı değil. Bu durumun ODTÜ’de gerçekleşmiş olması ise çok üzücü. ODTÜ bunları hak etmiyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu süreçte bize birçok ODTÜ topluluğu destek oldu. Bu çok güzel bir şey. Rektörlüğün yapmak istedikleri ters mi tepiyor nedir, daha çok topluluk bizimle dayanışmaya geliyor. Bu çok güzel. Destekleri bekliyoruz. Dayanışma artsın, ODTÜ birbirine sahip çıksın.

Bizi "Anlat Hocam" adlı YouTube kanalımızdan, Medya Topluluğu’nun sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.