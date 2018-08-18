Kapatılan başbakanlıktaki 500’den fazla personel, TBMM kadrosuna geçirildi. 150 uzmanın büyük bölümü ise bakanlıklara gönderildi. CHP milletvekili Özcan Aygun, 'Başbakanlıktaki bazı polis memurlarının TBMM uzmanı kadrolarına atandığına dair duyumlar var' dedi.

Kapatılan başbakanlıktaki 500’den fazla personel, TBMM kadrosuna geçirildi. 150 uzmanın büyük bölümü ise bakanlıklara gönderildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre başbakanlığın kaldırılmasının ardından, başbakanlıktaki kadroların önemli bir bölümünün TBMM’ye kaydırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 150 uzmanın büyük bir bölümü bakanlıklardaki kadrolara atandı. 50 civarında Başbakanlık uzmanı ise Meclis’e alındı.

Bakanlıklara gönderilen uzmanların maaşları bir süre sonra düşecek, ancak TBMM uzmanlığına atananların maaşları artacağı gibi ek göstergeleri de yükselecek.

Bu uygulama tartışma yaratırken, Başbakanlık’taki başka birçok personelin daha TBMM’ye kaydırıldığına dikkat çekildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, başbakanlığın kaldırılmasının ardından 500’ü aşkın polis, sekreter, garson, memur ve uzmanın TBMM’ye nakledildiğine işaret etti.

“Bazı polis mensuplarının ‘TBMM Uzmanı’ kadrolarına atandığı yönünde duyumlar alınmıştır” diyen Aygun, Yıldırım’a şu soruları yöneltti: