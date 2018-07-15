Kapatılan AB Bakanlığı yerine kurulan kurum belli oldu

Dışişleri Bakanlığı'na bağlanan Avrupa Birliği Bakanlığı'nın yerine kurulan kurum belli oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, AB ile ilişkiler kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığı yerine kurulan Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Başkanlık, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak ve altı hizmet biriminden oluşacak.

Kararnameyle belirlenen birimler şöyle:

- AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

- Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

- Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

- Hukuk Müşavirliği

- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği