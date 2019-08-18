Kapalıçarşı’yı su bastı, Bakan Ersoy ‘Çatı testi başarıyla geçti’ dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da sağanak yağışın ardından su basan Kapalıçarşı’da geçen yıl yenilenen çatının ‘iyi bir testen geçtiğini’ savundu.

İstanbul’da kuvvetli yağışın ardından su basan Kapalıçarşı’yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl yenilenen binanın çatısının “iyi bir test geçirmiş olduğu”nu söyledi.

“Çatı testi başarıyla geçti” diyen Ersoy, altyapıyla ilgili “birkaç takviye” gerektiğini belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte Kapalıçarşı’yı ziyaret eden Bakan Ersoy, çarşının çatısında basına açıklama yaptı. Ersoy “Açıkçası biraz da şanslı atlattık, bunu geçen sene yapılan çalışmalara borçluyuz. Valilik tarafından finanse edilmiş, yapılmış olan bir çatı çalışması var. Çatı baştan sona geçen sene yenilenmişti” dedi.

Binanın çatısının bugün “iyi de bir test geçirmiş oldu”ğunu savunan Ersoy, çatıdan önemli bir sızma olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Çatıda başarılı bir şekilde toplanan su, giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon, giderlerinin bu iklim şartlarına, yağmur oranlarına göre uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamayınca giderlerden tekrar tıkıyor ve tekrar çatıdan gördüğünüz açık camlardan içeriye sızma oluyor. Birkaç noktada sızma olmuş, çatı başarıyla aktardığı için.”

Ersoy “Bu ikinci kalan kısmı için, giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun biçimde aktarması için alt yapıyla ilgili çalışmaları yapıp, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

