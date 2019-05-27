Kanser hastasına 'vekil kalıyor' diyerek oda vermediler!

Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini kullanmak isteyen kanser hastası muhafıza, milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle oda verilmedi.

Kanser tedavisi gören bir orman muhafızına konaklaması için yer verilmeyen Orman Genel Müdürlüğü konukevindeki odaların, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla milletvekillerine tahsis edildiği anlaşıldı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Bu kurum birilerinin çıkarı uğruna peşkeş çekilemez. Dağda bayırda kaçakçılıkla mücadele ederek hayatını kaybeden, yangında yanarak ölen meslektaşımızın burada hakkı var, onların kemikleri sızlıyor. Talan ettiğiniz, peşkeş çektiğiniz yeter artık” dedi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin özel villasında bakanlık personelini çalıştırdığı iddiaları geçen günlerde kamuoyunun gündemine otururken, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait konukevinde de milletvekillerinin sürekli olarak konakladığı ortaya çıktı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un verdiği bilgilere göre; kanser hastası bir orman muhafaza memuru, Ankara’da kanser tedavisi göreceğini ve bu süreçte misafirhaneye ihtiyacının olduğunu ve ekonomik durumlarının iyi olmadığını kendisine iletti. Orman memurlarına hizmet etmek için kurulan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 26 odalı Ömer Özen Eğitim Merkezi’ni (misafirhane) arayan Durmuş, yetkililerden “yer olmadığı” yanıtını aldı. Durmuş, ardından misafirhanede “kimin kalacağı” sorusu ile karşılaştı. Durmuş, bir muhafaza memurunun tedavi için geleceğini ve 1 hafta konaklaması gerektiğini söylemesi üzerine, yetkiliden “Zaten burada muhafaza memurlarına yer verilmiyor” yanıtını aldı. Yetkili; misafirhanenin yüzde 60’ının milletvekilleri tarafından doldurulduğunu, bir yılı aşkın süredir orada kaldıklarını ve bakanın emri ile misafirhanenin milletvekillerine tahsis edildiğini söyledi. Durmuş, bazı milletvekillerinin çoğu zaman orada kalmadığını, fakat oda anahtarlarının vekillerde olduğunu belirtti.