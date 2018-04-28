Kani Beko'nun vekillik başvurusuna tepki: DİSK başkanlığını basamak yapan...

DİSK genel başkanı Kani Beko'nun CHP'den milletvekili adaylığı başvurusu için görevinden istifa etmesine, iki sendikadan tepki geldi. Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları yaptıkları açıklamada, DİSK genel başkanlığının hiçbir görevle değiştirilmeyecek kadar değerli olduğu vurgulandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) genel başkanı Kani Beko'nun, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusu için görevinden istifa etmesi tepkiyle karşılandı.

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları, yaptıkları açıklamada, DİSK genel başkanlığı görevinin basamak olarak kullanılmasını, işçilerin iradesine karşı yapılmış saygısızlık ve sorumsuzluk olarak nitelediler.

"DİSK Genel Başkanlığı kutsaldır ve asla hiçbir görevle değiştirilemeyecek kadar değerlidir" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, yetkili organlarına danışmadan görevinden istifa ederek CHP listelerinden milletvekili adaylığına başvuru yaptığını üzülerek basından öğrenmiş bulunuyoruz.

Bundan iki yıl önce yapılan tartışmalı kongrede DİSK’in Genel Başkanlık görevine getirilmiş bir kişinin, böylesi kritik bir dönemde milletvekilliği uğruna görevini bırakmış olmasını DİSK üyesi işçilerin iradesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz.

Bizler yıllarca DİSK çatısı altında mücadele veren sendikalar olarak DİSK’in anlayış ve ilkeleri doğrultusunda mücadelemizi sürdürmeye ne kadar kararlıysak tersi yönündeki tüm davranışların da aynı kararlılıkla karşısında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle kamuoyu nezdinde Kani Beko’nun girişimini şiddetle kınıyor ve DİSK Genel Başkanlığı görevinin başka hiçbir görev için bir basamak olarak kullanılamayacağını ve kullanan her kim olursa olsun karşısında ilkeli işçileri bulacağının bilinmesini isteriz."