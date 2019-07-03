Kandıra Cezaevi’nde intihar iddiası

Kandıra Cezaevi’nde bir tutuklunun yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde İrfan Kılıç adlı tutuklunun yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

İHA’nın geçtiği haberde tutuklunun kendisini yakarak yaşamına son verdiği ileri sürülerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, olayın duyulmasının ardından cezaevine giden avukatlar Kılıç'ın cenazesinin Kocaeli Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı bilgisini paylaştı. Kılıç’ın ailesinin de cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu’na gittiği belirtildi.