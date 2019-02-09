Kandilli'den İstanbul'da 'gizli deprem' açıklaması

İstanbul’da 2016 yaz aylarında 50 güne yayılan ‘gizli deprem’ yaşandığıyla ilgili habere ilişkin Kandilli’den ‘Bunu yavaş kayma olarak adlandırmak daha doğru’ açıklaması geldi.

İngiliz Guardian gazetesinin İstanbul’da 2016 yılının yaz aylarında 5,8 büyüklüğünde 50 güne yayılan bir “sessiz deprem” yaşadığını yazması tartışma başlattı.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan’a konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Bunu yavaş kayma olarak adlandırmak daha doğru. Doğada böyle bir süreç vardır ve bu özellikle son yıllarda bilimsel olarak üzerinde çok çalıştığımız bir konudur” dedi.

İngiliz gazetesi Guardian’da yayımlanan haber Earth and Planetary Science Letters adlı jeoloji yayınında yer alan makaleye dayandırılıyordu. Özener “Spekülatif olarak nitelendirilebilecek bir bilimsel yayının üzerine yapılmış daha da spekülatif basın haberleriyle bu konu çok farklı yerlere gidebiliyor” dedi.

Özener “Bunu o şekilde doğrulamak çok zor. Modellemeyi sadece bir istasyon verisine göre yapmışlar. Bunu yavaş kayma olarak adlandırmak daha doğru. Doğada böyle bir süreç vardır ve bu özellikle son yıllarda bilimsel olarak üzerinde çok çalıştığımız bir konudur. Literatürde ‘Slow slip event’ olarak geçmektedir. Ancak bunu yakalamanız için fayın ya da meydana gelen yavaş kaymanın tam üzerinde gözlem yapmanız gerekiyor” dedi.