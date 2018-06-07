Kandil operasyonunun detaylarını yazdı: Günlerce bombalanacak, kara operasyonu başlayacak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kandil'e yapılacak operasyona ilişkin bilgiler paylaştı.

AKP cephesinden gelen Kandil'e operasyon açıklamaları sonrası sürecin nasıl ilerleyeceği şekilleniyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, operasyona ilişkin detaylar paylaştı.

"Büyük Kandil operasyonu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında olduğu gibi iki aşamalı olarak planlanıyor" diyen Selvi, önce günler sürecek bir hava harekatı düzenleneceğini, ardından topçu atışı desteğiyle kara harekatı yapılacağını yazdı.

"Bu kez masada farklı bir Kandil planı var. Kandil, PKK’dan temizlendikten sonra şimdiye kadar olandan farklı bir plan uygulanacak" ifadelerini kullanan Selvi, "PKK’nın tekrar dönmemesi için Kandil’e geçici üsler kurulacak. Böylece Kandil artık PKK’nın değil, TSK’nın üssü olacak. Başka bir deyişle Kandil’e dikilecek Türk bayrağı orada dalgalanmaya devam edecek. Aynen Cerablus’ta, El Bab’da ve Afrin’de olduğu gibi. Böylece Kandil’in Türkiye’ye tehdit olmaktan çıkarılması amaçlanıyor. Tabii ki Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı ve ikili ilişkiler kapsamında" iddiasında bulundu.

Yazının tamamı