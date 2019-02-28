'Kanal İstanbul ihaleye çıkıyor'

Dünya'da en fazla altyapı ihalesi alan 10 şirket arasında bulunan Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul ihalesinin haziran ayına kadar gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kanal İstanbul ihalesinin haziran ayına kadar gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) toplantısında konuşan Özdemir, “Haziran ayına kadar ihalenin yapılacağını tahmin ediyorum. Hem onun hem de tüp geçit projesinin. Bununla beraber Yap-İşlet-Devret modeliyle yeni otoyolların da ihale edileceğini beklemekteyim” dedi.

Limak Holding; Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG Holding ile birlikte dünyada altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında bulunuyor.