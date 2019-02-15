Kanal D'nin yalanına en net yanıt röportaj veren üreticiden geldi: Allah belanızı versin!

Kanal D, 'üretici tanzim satıştan memnun' haberinin çarpıtma olmadığını iddia etti, yanıt röportaj veren üreticiden geldi: Yandaş medya olayı saptırmıştır. Yazık lan emeklerimize, Allah belanızı versin!

Kanal D Haber, "Üretici tanzim satıştan memnun" haberine gelen tepkiler sonrası dün bir açıklama yapmış ve haberde çarpıtma olmadığını iddia etmişti.

Oysa Kanal D, yalanlamasında bile röportajda kesme yaptığını itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kanal D'nin bu savunmasına rağmen röportaj veren üreticilerden Ramazan Özbek'in sözleri gerçeği ortaya koyuyor.

Özbek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yandaş medya olayı saptırmıştır. Burada yandaş medya çılgınlığı y.vşaklığı vardır. Yazık lan emeklerimize. Allah belanızı versin lan" dedi.