Kamyonun kasasındaki boya kazanı patladı: 5 işçi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü bünyesinde yol çizgisi çiziminde kullanılan özel bir şirkete ait kamyonun kasasındaki sıcak boya kazanından ses geldiğini duyan işçiler kontrol etmek için kazanın yanına gitti. Boya kazanının patlamasıyla birlikte 5 işçi yaralandı.
Kamyonun kasasında çıkan yangın söndürülürken, hayati tehlikesinin bulunmayan işçiler Resül Dicle, Mahir Birinci, Muammer Kef, Umutcan Korkulu ve Günay Göleç Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu, patlamanın boya kazanındaki gaz sıkışması sonucu meydana geldiği bildirildi.