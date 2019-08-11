Kamuoyuna açıklanmayan YAŞ kararları ortaya çıktı

1 Ağustos günü 1.5 saatte tamamlanan Yüksek Askeri Şurası'nın açıklanmayan kararları ortaya çıktı.

Odatv'den Müyesser Yıldız, YAŞ'ın açıklanmayan kararlarını yazdı.

Yıldız, YAŞ'ta emekli edilen albayların dağılımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1 istihkam kurmay albay, 1 deniz albay, 1 ikmal albay ve 3 mühendis albay olmak üzere 6 albay emekliye sevk edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 17 albay emekli edildi. Bunlardan 12'si kurmay albay, 1'i hava pilot albay, 1'i hava muhabere albay, 1'i hava savunma albay, 1'i hava mühendis albay.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise tam 86 albayın emekliliği kararlaştırıldı. 30 Ağustos itibarıyla emekli olacak bu albayların dağılımı da şöyle:

21 kurmay... 24 piyade... 3 tank... 6 topçu... 1 hava savunma... 4 kara pilot... 2 istihkam... 3 muhabere... 2 istihbarat... 1 ulaştırma... 3 ikmal... 4 bakım... 5 personel... 4 tabip... 1 veteriner... 1 öğretmen... 1 sağlık...

Emekli edilen kurmay albaylardan 6'sının 85-88 devresi, piyade albaylardan birisinin 87, diğerinin 89, 2 istihkam albayın 85 ve 88, 1 bakım albayın da 86'lı olduğunu belirtelim.