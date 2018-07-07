Kamuda binlerce ihraç haberi Resmi Gazete'nin sitesini kilitledi

Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısı 100 binin üzerine çıktı. Site kilitlendi. Belli bir süre sonra yeniden çalışır hale gelen sitede, 'Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir' uyarısı yapıldı.

Dün gece yarısına doğru yayınlanan 699 nolu KHK ile cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yemin etme usulleri düzenlenirken 700 nolu KHK ile "FETÖ" ile bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda kamu personelinin ihraç edileceği öğrenildi. Bugün yayınlanması beklenen ihraç kararnamesinde ihraç edilenlerin 9 bin 103'ünün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olduğu öne sürüldü.

Yeni uygulamaya alınması planlanan sistem öncesinde, "KHK Resmi Gazete’de yayımlandı mı" şeklinde sorular kamuoyunu meşgul etmeye başladı.

KHK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son kez Resmi Gazete üzerinden yayımlanacak 699 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’nin bu gece yayınlanacağı şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan FETÖ 'den ihraç edileceklerin ağırlıklı olarak TSK ve Emniyetten olacağı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

RESMİ GAZETE'NİN SİTESİ ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 699 sayılı KHK (Kanun Hüknünde Kararname) bu gece itibariyle Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanacağının bilgisine ulaşıldı. Yeni ve son kez yayımlanan KHK doğrultusunda; Emniyet ve TSK'den "FETÖ" ile bağlantısı olduğu tespit edilen kamu personelleri ihraç edilecek.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece yayımlanacak KHK 'de TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından ihraçların yapılacağı şeklinde duyurunun gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından Resmi Gazete'nin internet sitesine aşırı yoğunluktan ötürü kilitlendi. Resmi Gazete'nin internet sitesinde anlık kullanıcı sayısının 100 binin üzerine çıkması nedeniyle sistem çöktü.

Belli bir süre sonra yeniden çalışır hale gelen sitede, "Bugünkü Resmi Gazete'nin Yayımlanması Çalışmaları Devam Etmektedir" uyarısı yapıldı.