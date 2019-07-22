Kamu işçilerine zam oranı belli oldu

Kamu işçileri için toplu sözleşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Yeni bir teklif olmazsa, Ağustos ayında hem işçiler hem de memurlar için iki toplu sözleşme masası kurulacak. İşçiler için kulislere yansıyan yüzde 7+5 şeklinde bir teklif olacağı iddia edildi.

Kamu işçileri için toplu sözleşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Türk-İş, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme için ilk teklifini geçtiğimiz haftalarda iletmişti.

Türk-İş'in teklifi, “seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını" içeriyordu.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 5 İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 4

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, karşı tekliflerinin "2019'un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam olarak Türk-İş'e iletmişti.

'KABUL EDİLEMEZ'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “3500 TL'den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yapmıştı.

YÜZDE 7+5 TEKLİFİ OLABİLİR

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bu trafiğin ardından, bakanlığın yeni bir teklif getirmesi bekleniyor. Yeni teklifin de, yüzde 7 artı 5 gibi bir oran dikkate alınarak sunulabileceği ifade ediliyor. Kulislerde seyyanen zam oranının ise, 110-120 TL'ye kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.

1 Ağustos'ta ise yasa gereği memurlarla da zam görüşmeleri başlayacak. Bir hafta içinde kamu işçileriyle sürpriz bir toplu sözleşme anlaşması olmazsa, bu kez Ağustos ayında hem kamuda işçi statüsünde çalışan emekçiler, hem de memur statüsünde çalışan emekçiler için iki ayrı masada görüşmeler sürecek.