Kamu İhale Kurumu raporunda 9,7 milyarlık hata: Silip tekrar yayımladılar

Kamu İhale Kurumu'nın resmi raporunda 9,7 milyarlık hata yapıldığı daha sonra raporun silinip tekrar yayımlandığı ortaya çıktı. Devletin en büyük ihalelerini yöneten kurumun toplama işleminden ibaret istatistikte yüzde 40 oranında bir hata yapmasının kabul edilemeyeceğini belirten CHP Eskişehir millletvekili Utku Çakırözer, Berat Albayrak'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kamu İhale Kurumu’nun 2018 yılı Kamu Alımları İzleme Raporu’nda skandal bir hataya imza atıldığını açıkladı.

Çakırözer, “Rapor; yayımlandıktan birkaç gün sonra silinip, yeniden düzenlenip, tekrar yayımlandı. İlk yayımlanan raporda; Kamu İhale Yasası’nın düzenleyici ve denetleyici hükümlerinden istisna tutulan ihalelerin toplam tutarı 33 milyar 37 milyon 720 bin olarak gösterildi. İstisna ihalelerin toplam tutarı, ikinci raporda 9 milyar 700 milyon 440 bin TL azaldı” dedi.

Çakırözer, “Ortaya çıkan 10 milyara yakın farkın Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT) ve Belediye İktisadi Teşebbüslerinin (BİT) Kamu İhale Yasası’nın düzenleyici ve denetleyici hükümlerinden istisna tutulan mal alım ihalelerinin toplamı olduğu anlaşılıyor” dedi.

Devletin en büyük ihalelerini yöneten kurumun toplama işleminden ibaret istatistikte yüzde 40 oranında bir hata yapmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a “Bu bir hata mı, bir ihmal mi? İki rapor arasındaki 9,7 milyarlık farkın gerekçesi ne, sorumlusu kim?” sorusunu yöneltti.

‘İSTİSNA İHALELERİ SIRALAMAK İÇİN ALFABEDE YER KALMADI’

Çakırözer, Kamu İhale Yasası kapsamında olsa da yasanın hükümlerinden istisna tutulan ihale çeşitlerinin, yasanın 3. maddesinin bentlerinde sıralandığı anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“İstisna ihale türleri ‘z’ bendine kadar uzanıyor. Yasanın, kendi hükümlerinden istisna tuttuğu ihaleleri sıralamak için alfabede yer kalmadı. Üstüne istisna ihalelerin toplam tutarına ilişkin istatistikte 9,7 milyar TL’lik bir hata yapıldı. Devletin en büyük ihalelerini yöneten bir kurumun 9 milyar 700 milyon 440 bin TL tutarında yüzde 40 oranında bir istatistik hatası yapması kabul edilemez. Yüz milyarlarca liralık ihalelerin sorumlusu Kamu İhale Kurumu, ihalelerin toplam tutarını açıklamak için basit bir toplama işlemini nasıl yapamaz? Raporun silinip güncellenmesi böylesine büyük bir eksikliği, hatayı kapatır mı?”

ALBAYRAK’A SORDU

Çakırözer, bir hafta arayla yapılan değişiklik için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini Meclis’e sundu. Çakırözer, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

“Kamu İhale Kurumu’nun Şubat 2018’de yayımladığı Kamu İhaleleri İzleme Raporunun silinip, güncellenerek Mart ayında yeniden yayımlanmasının gerekçesi nedir? Silme, güncelleme ve yeniden yayımlama talimatını kim vermiştir? Raporda yer alan, “Kamu Alımlarına İlişkin Özet İstatistikler”, ”2018 Yılında Sözleşme Bilgileri Gelen İhaleler ve İdare Bilgileri”, “İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Kamu Alımlarının İhale Türüne Göre Sınıflandırılması” başlıklı tablolarda, istisna ihalelerin toplam tutarını gösteren rakamlar arasındaki 9 milyar 700 milyon 400 bin TL’lik fark nasıl oluşmuştur? Raporun silip, güncellenip, yeniden yayımlanmasının gerekçesi bu farkın tespit edilmesi midir? Bu fark nasıl ve kim tarafından tespit edilmiştir? Farkın oluşmasından Bakanlığınızın merkez birimleri haberdar edilmiş midir? İki rapor arasındaki bu farkın oluşması ile ilgili araştırma veya soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne gibi tedbirler alınmıştır? Fark bir hatadan mı yoksa bir ihmalden mi kaynaklanmıştır? Bundan kim ya da kimler sorumludur?”

66,7 MİLYARLIK İHALE ADRESE TESLİM

Kurumun 2018 yılı ihalelerine ilişkin raporunu inceleyen Çakırözer, toplamda 66,7 milyarlık kamu alımının adrese usulüyle yapıldığını açıklamıştı. Çakırözer, “30 milyar TL’lik ihale yasa kapsamında olsa da açık, şeffaf ve denetlenebilir olmayan usulle yapılmış. 33 milyarlık ihale Kamu İhale Yasası’ndan istisna tutulmuş. 3,7 milyarlık alım için ise ihale bile yapılmamış” demişti.