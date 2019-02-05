Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'na dair açıklamasına yanıt veren eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, 'Kamu bankalarını hortumlayıp içini boşaltan iktidar gözünü İş Bankasına dikti. Tüm mesele bu...' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup konuşmasında, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazineye devredileceğini ifade etti.

Erdoğan konuşmasında, "İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye milletin malı, Hazine'nin malı" ifadelerini kullandı.

Eski CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt vererek şunları söyledi:

“2018'de; Ziraat Bankası 2.3 milyar TL, Halkbank 1.3 milyar TL zarar açıkladı.. İş Bankası ise ilk 9 ayda 4,6 milyar TL net kara ulaştı... Kamu bankalarını hortumlayıp içini boşaltan iktidar gözünü İş Bankasına dikti. Tüm mesele bu..!”